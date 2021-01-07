Тхэквондо против ранних браков

17-летняя Марица Нацираиш живёт в одном из пригородов столицы Зимбабве Хараре. С 5 лет она увлечённо занимается тхэквондо, и стремится привлечь к тренировкам как можно больше молодёжи. Для неё это – гораздо больше, чем просто боевое искусство:

– Я занимаюсь тхэквондо, и хочу привлечь других в нашу секцию. Надеюсь, это поможет покончить с ранними браками у нас в городе. И хочется, чтобы молодёжь бросила наркотики, а вместо этого занялась тхэквондо.

В Зимбабве официально запрещено вступать в брак до 18 лет, но на практике это здесь весьма распространённое явление.

– Когда я ещё училась в начальной школе, большинство моих подруг забеременели и повыходили замуж, – рассказывает Марица. –Когда я только перешла в среднюю школу, у некоторых из них уже были дети, и они столкнулись с массой проблем. Они страдали от семейного насилия в этих ранних браках, а ведь они сами всё ещё дети. Они не в состоянии заботиться о семье, но их за это избивают, жестоко с ними обращаются. Я очень из-за этого страдаю.

Марица создала «Ассоциацию защиты уязвимых несовершеннолетних», чтобы как замужние, так и незамужние девушки смогли обрести уверенность в себе благодаря тренировкам и последующим совместным беседам. Она надеется, что занятия, приостановленные из-за пандемии, вскоре возобновятся.