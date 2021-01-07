Facebook заблокировал аккаунт Дональда Трампа до конца его президентства

Аккаунты Дональда Трампа в Facebook и Instagram заблокированы до конца его пребывания на посту. Об этом сообщил руководитель Facebook Inc. Марк Цукерберг.

The shocking events of the last 24 hours clearly demonstrate that President Donald Trump intends to use his remaining... Posted by Mark Zuckerberg on Thursday, January 7, 2021

В среду было объявлено, что Трамп не сможет писать в Facebook и Instagram в течение суток из-за нарушений правил. Цукерберг полагает, что позволять Трампу пользоваться указанными сервисами "слишком опасно". "Потому мы продлеваем блокировку, введенную в отношении его аккаунтов в Facebook и Instagram, на неопределенный срок, минимум на две недели до завершения мирной передачи полномочий", - добавил глава Facebook.

Ранее Twitter заблокирован аккаунт американского президента на фоне "беспрецедентной жестокой ситуации в Вашингтоне", соответствующее сообщение появилось в официальном аккаунте соцсети. Компания сочла необходимым, чтобы президент США стер три твита, нарушающих политику Twitter. После того как твиты будут удалены, аккаунт будет разблокирован через 12 часов.

Ранее Трамп на фоне беспорядков обратился к протестующим у Капитолия и заявил, что выборы были у него "украдены". Позднее он призвал своих сторонников расходиться по домам. Twitter скрыл три записи главы государства, а Facebook удалил его видеообращение.