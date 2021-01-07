"Это не Америка"

Захват Капитолия сторонниками президента США Дональда Трампа произвёл впечатление во всём мире. На это небывалое для страны событие отреагировали бывшие американские лидеры, разместив заявления в твитере.

В частности, Барак Обама отметил, что «Лидеры Республиканской партии стоят теперь перед выбором. Либо продолжать этот путь, распространяя бушующее пламя, либо вернуться в реальность и начать тушить огонь».

Билл Клинтон возложил ответственность за произошедшее на Дональда Трампа, подчеркнув, что «выборы были честными, подсчёт голосов точным, а результат – окончательным».

Однопартиец Трампа, Джордж Буш-младший отметил, что подобный способ оспаривания итогов выборов подходит для банановой республики, но не для американской демократии. Буш также назвал «безрассудным» поведение «некоторых политических лидеров».

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель выразил уверенность в том, что «сила американской демократии восторжествует над отдельными экстремистами, поставившими её под угрозу», а также в том, что «результаты выборов, прошедших 3 ноября, будут утверждены»

Президент Франции Эммануэль Макрон, со своей стороны, заявил: «Хотел бы подчеркнуть нашу дружбу и веру в Соединённые Штаты. Произошедшее в Вашингтоне – это определённо не Америка».

Бриатнский премьер Борис Джонсон назвал разыгравшиеся в американском конгрессе сцены позорными, отметив, что «Передача власти должна проходить мирно и организованно».