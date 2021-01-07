Португалии придётся выводить Евросоюз из кризиса

В начале года пост страны-председателя Евросоюза перешёл от Германии к Португалии. Уже в ближайшие дни и недели её правительству придётся координировать усилия всех стран-членов во многих сферах. Во время визита в Лиссабон председатель Евросовета Шарль Мишель сказал, что скоро созовет видеоконференцию глав государств и правительств, посвященную коронавирусному кризису.

В интервью корреспонденту Euronews Исабель Маркеш да Силва итальянский политолог Николетта Пироцца назвала одним из приоритетов премьер-министра Антониу Кошта скорейшее начало реализации средств из нового бюджета ЕС:

«Португалии предстоит выполнять сложную задачу кризисного управления, включая массовую вакцинацию во всей Европе. Вероятно, придётся иметь дело с односторонними шагами, например с закрытием границ. Одновременно нужно будет преодолевать экономические последствия пандемии с помощью программы Брюсселя "ЕС следующего поколения". Сейчас главное - обеспечить, чтобы все страны-члены своевременно представили свои планы, и чтобы гладко шёл процесс их утверждения в Европейской комиссии, а также в Совете ».

«Предыдущее, немецкое председательство Германии было правоцентристским, а португальское правительство – левоцентристское. Оно борется за соблюдение в Европе общественных прав и улучшения условия труда. Каковы ожидания от Социального саммита в мае?»

«Думаю, что его повестка дня будет в значительной степени отражать программу "ЕС следующего поколения", в частности, по двум приоритетам: цифровой интеграции, с одной стороны, и изменении климата, с другой стороны. Думаю, что до майского саммита Португалия направит усилия на укрепление Европейского столпа социальных прав, созданного в 2017 году, а также попытаться реализовать следующий план Еврокомиссии по социальной Европе с особым акцентом на трудоустройство, общественные права, а также здравоохранение, которые будут рассматриваться особенно в социальном измерении ».

«Будет много встреч на высшем уровне: с Соединёнными Штатами, Африкой и Индией. Какова будет значимость этих саммитов с точки зрения конкретных результатов?»

«На европейском уровне и, особенно в ходе португальского председательства, будут предприняты попытки возродить многосторонность в этот трудный период, а также использовать позицию новой американской администрации. С другой стороны, нужно будет создавать и как можно активнее развивать стратегическое партнерство с ключевыми для Европейского Союза игроками".