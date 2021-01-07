Погибшие у Капитолия: жертвами столкновений в Вашингтоне стали 4 человека

По меньшей мере четыре человека погибли в ходе протестов у здания Конгресса США в Вашингтоне. Об этом сообщил глава столичной полиции.

В среду сторонники действующего президента Дональда Трампа, собравшиеся в столице на демонстрацию в его поддержку, штурмовали Конгресс, прервав заседание, которое должно было утвердить итоги прошедших выборов.

Протестующие ворвались в Капитолий. Правоохранители изначально не смогли сдержать поток людей. Внутри Конгресса между сотрудниками правоохранительных органов и митингующими произошло несколько стычек. Полиция, охраняющая Конгресс, применила слезоточивый газ и огнестрельное оружие.

Тем временем стало известно, что Палата представителей Конгресса США вслед за Сенатом отклонила протест против утверждения результатов голосования на президентских выборах в штате Аризона. Протест поддержал 121 республиканец, против высказались 303 конгрессмена, из которых 83 - республиканцы.

Между тем демократы из юридического комитета Палаты представителей после событий в Вашингтоне призвали вице-президента страны Майкла Пенса принять меры, направленные на отстранение Дональда Трампа, обвиняемого в подстрекательстве к беспорядкам, от должности главы государства.

Джо Байден, которому осталось всего две недели до инаугурации, сказал, что американская демократия подверглась "беспрецедентному нападению".

Джо Байден, избранный президент США:_ "Слова президента имеют значение. Не важно, насколько хорош этот президент или плох. В лучшем случае слова президента могут вдохновлять. В худшем - они могут подстрекать"._

Действующий президент США Дональд Трамп на фоне протестов в Вашингтоне и захвата здания Капитолия записал видеообращение, в котором подчеркнул, что понимает чувства протестующих, но призвал сторонников разойтись.

Дональд Трамп, президент США: "Я знаю о вашей боли. Я знаю, что вам больно. У нас были выборы, которые у нас украли. Это были убедительные выборы, и все это знают, особенно, другая сторона. Но сейчас вы должны разойтись по домам. У нас должен быть мир".

Мэр столичного округа Колумбия в среду вечером приняла решение о продлении режима ЧС на 15 дней до 21 января.