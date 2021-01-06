ЕС требует освободить задержанных в Гонконге оппозиционеров

ЕС требует освободить задержанных в Гонконге оппозиционеровКомментарии
"Политический плюрализм там больше не приемлют", - такой комментарий дала Еврокомиссия по поводу задержаний оппозиционеров в Гонконге, потребовав их немедленного освобождения.
53 активиста были арестованы в среду за участие в неофициальных праймериз демократических сил перед выборами в местные законодательные органы.
Глава британской дипломатии назвал операцию по задержанию "атакой на права и свободы", защиту которых гарантировала Объединённая декларация Лондона и Пекина. Доминик Рааб также добавил, что "Гонконг и Китай ввели общественность в заблуждение касательно истинных целей закона о нацбезопасности", который используется для подавления оппозиции.
Её представители говорят о том же.
Евросоюз рассматривает вопрос введения санкций в отношении Китая.
Неделю назад Брюссель и Пекин заключили инвестиционную сделку, которую некоторые аналитики называют дипломатической победой Поднебесной. В ЕС отметили, что вопрос соблюдения прав человека в Гонконге должен рассматриваться безотносительно соглашений с Китаем.