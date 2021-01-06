"Снежное царство" в Харбине

Гигантские снежные лабиринты, величественные дворцы, башни из снега и льда. В Харбине открылся международный фестиваль ледяных скульптур.

На протяжении многих лет красочное шоу в этом городе на северо-востоке Китая привлекает миллионы зрителей со всего мира. Не лишать их праздника в наступившем году решили организаторы, несмотря на пандемию и отдельные вспышки COVID-19 в некоторых частях страны.

Подготовка к мероприятию началась за несколько недель до. Чтобы построить такое ледяное царство, нужны миллионы кубометров льда. Рабочие выпиливали его с застывшей поверхности реки Сунгари.

В этом году билет в город под названием "Мир снега и льда" стоит в три раза дешевле, чем обычно, - около 12 евро. На входе у посетителей измеряют температуру. Каждый должен предоставить "код здоровья" - данные специального приложения по отслеживанию контактов.

Фестиваль продлится до конца февраля.