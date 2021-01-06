Лыжные подъемники не откроются

Во Франции 7 января не откроются подъемники на горнолыжных курортах. Об этом было объявлено по итогам заседания правительства. Предварительное решение о возобновлении работы подъемников пришлось отменить за ухудшения эпидемической ситуации — за минувшие сутки число выявленных новых случаев заражения коронавирусом в стране превысило 25 тысяч.

Представители бизнеса возлагают большие надежды на 7 января. Глава компании-оператора SEVLC Гийом Руэль говорит: "Мы ждали наступления этого дня, поэтому мы подготовились, мы уже больше месяца ждем возможность возобновить работу и мы до сих по не понимаем причины запрета".

Каждый покататься горнолыжные курорты Франции посещают 10 миллионов человек, это 10 миллиардов евро доходов и 120 тысяч рабочих мест.

В горы и на лыжные курорты можно приезжать, но вся инфраструктура закрыта. Также как и по всей франции, в горах не работают бары, кафе и рестораны.

Вместе с тем французские власти пока отказываются от идеи введения очередного жесткого карантина.

Директор регионального офиса туризма Кристоф Лебэль говорит: "Было бы идеально, чтобы все открылось заново. Даже если откроются подъемники, этого недостаточно, нужно, чтобы работало все остальное — бары, рестораны, чтобы мы могли принимать гостей в хороших условиях, чтобы все были довольны".

Сектор горнолыжного туризма во Франции несет огромные убытки. Так, группа Compagnie des Alpes, в управлении которой находятся несколько курортов, в начале декабря сообщила, что потери по итогам прошлого сезона превысили 100 миллионов евро.