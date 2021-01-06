Почему Евросоюз одобряет вакцины медленнее других?

Европейское агентство лекарственных средств одобрило в среду для применения в Евросоюзе вторую вакцину от коронавируса. Ею стала американская Moderna. Процесс авторизации вакцины на континенте оказался не таким быстрым, как в Великобритании и Соединённых Штатах.

Профессор Стивен Эванс, независимый эксперт по безопасности лекарств, комментирует:

"Есть две вещи – наука и администрация. Наука изучает все имеющиеся у нас данные, поступившие от лабораторных исследований, экспериментов над животными. На следующем этапе испытания начинают постепенно проводить на людях. И эти процессы, как правило, почти одинаковы, независимо от того, осуществляются они в Европе, США или где-либо ещё. Но административно они могут сильно отличаться, поскольку здесь они проводятся через Европейское агентство лекарственных средств".

«Научная оценка проводится обычно двумя странами Евросоюза. Например, вакцину Pfizer оценивали в основном Швеция и Франция. Но для того, чтобы одобрить вакцину в ЕС, необходимо участие всех других государств-членов, а также экспертов со всей Европы, которые присутствуют на встречах и выражают своё мнение на основе имеющихся данных. И только после этого проводится голосование представителей всех стран ЕС, и Европейская комиссия даёт окончательную рекомендацию об авторизации вакцины в Европе ».

Политический редактор Euronews Даррен МакКаффри спрашивает: "Евросоюзу потребовалось больше времени для одобрения вакцины, чем Великобритании и США, из-за того, что у него менее расторопная администрация, или потому что у него более строгая наука?»

Профессор Эванс отвечает:

_«Я думаю, нет никаких сомнений в том, что этот процесс у нас строгий. До недавнего времени Великобритания участвовала в нём и могла взять на себя часть научной оценки. Теперь нагрузку приходится распределять между остающимися странами-членами. Они разделены на пары таким образом, чтобы две страны-участницы выполняли основную работу по оценке данных. Но ответственность за одобрение и решение об авторизации должна быть разделена всеми 27 странами-членами». _