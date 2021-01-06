ЕС предостерёг страны-члены от соперничества за дозы вакцины

Германия не стала отдельно заказывать для себя у Евросоюза вакцину Pfizer/BioNTech. Брюссель сообщил в среду, что немцы получат пока 30 млн доз в рамках общей программы распределения. Двумя днями ранее Берлин признал, что в сентябре прошлого года договорился с производителями BioNTech о поставке 30 млн доз на двусторонней основе. Пресс-секретарь Еврокомиссии разъяснил:

С BioNTech/Pfizer мы согласовали количество - 200 млн доз - и возможность получения ещё 100 млн доз, – сказал Стефан Де Кеерсмакер. – Эта возможность была реализована, и в настоящее время ведутся переговоры о распределении этих доз между различными странами-членами. Насколько мы понимаем, также идет обсуждение 30 млн дополнительных доз в этих рамках".

Теперь известно, что Германия заключила своё двустороннее соглашение за два месяца до того, как ЕС подписал контракт на поставки вакцину BioNTech/Pfizer в ноябре. Это вызвало у многих в Брюсселе недоумение. По уверению другого представителя Еврокомиссии, все страны-члены согласились избегать сепаратных сделок:

«Я не уверен, что Германия заключила отдельный контракт, - сказал Эрик Мамер. - Точно то, что страны-члены обязались на протяжении наших переговоров не вести параллельные переговоры, у них было такое обязательство. Нельзя конкурировать, когда вы решились участвовать в общем процессе".

Еврокомиссия создала с государствами ЕС совместную группу для ведения переговоров по вакцинам. Эта группа подчиняется руководящему совету, сформированному представителями стран-членов. Брюссель обещал обеспечить полное и детальное информирование всех столиц о ходе переговорного процесса.