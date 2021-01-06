В Стамбуле в условиях пандемии отметили Богоявление

Православные греки в Стамбуле торжественно отметили Богоявление. По традиции Константинопольский патриарх Варфоломей освятил воду в бухте Золотой Рог в районе Фенер недалеко от патриаршей резиденции.

Каждый год церемония сопровождается окунанием верующих, которые спешат выловить крест, брошенный предстоятелем церкви в море. Считается, что тот, кто первым коснётся реликвии, получит благословение, защищающее от злых духов и от недугов. В этом году, как отмечает Associated Press, в заплыве участвовали только двое.

В Турции в рамках борьбы с коронавирусной пандемией введены ограничений на религиозные мероприятия. Патриарху разрешили провести Крещенское богослужение, которое занимает особое место в традициях Константинопольской православной церкви. При этом присутствовать на литургии из-за карантинных мер могли не более 25 человек — в масках и при условии строгого соблюдения дистанции.