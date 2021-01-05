Очередной карантин в Соединенном Королевсте

Жители Соединенного Королевства привыкают к очередному строгому карантину. В Англии как минимум до середины февраля отныне действует локдаун, власти Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии также ввели в целом похожие на английские ограничения — все это делает карантин в Великобритании общенациональным. Премьер-министр Борис Джонсон отменил запланированный на конец января визит в Индию.

Между тем решение правительства о закрытии школ вызвало шквал критики. Комментирует британский политолог и журналист Алистер Кэмпбелл

"Это конфликт между научным, основанным на фактах походом, и вот таким популистским подходом, который заражает политический класс Европы, особенно здесь, в Соединенном Королевстве, а также в Польше, Венгрии и других странах. Берутся какие-то научные рекомендации, чтобы говорить людям то, что власти хотят говорить и, как им кажется, люди хотят слышать. Буквально за 24 часа до объявления карантина Борис Джонсон попросту внушал нам, что происходит нечто ужасное, если мы не отправляем детей обратно в школу. А через день школы закрыли".

Власти сообщили, что на поддержку предприятий, которые пострадают после введения жестких ограничений, выделены дополнительно четыре с половиной миллиарда фунтов стерлингов.

Джастин Деньер занимается импортом фруктов и овощей. Он говорит: "Мы заказали всю эту продукцию около недели назад, мы готовились к "брекситу", делали запас, школы должны были открыться после Рождества, но из-за коронавируса нет определенности, школы снова решили не открывать. Теперь продукция в школы не поступит и нам нужно искать другие возможности, чтобы все это продать".

Борис Джонсон выразил уверенность, что страна вступает в заключительную фазу борьбы с инфекцией благодаря вакцинации. Решение о локдауне было принято после предупреждения медицинских служб о том, что без экстренных мер Национальная система здравоохранения может оказаться перегруженной в течение трех недель из-за быстрого распространения нового штамма коронавируса.