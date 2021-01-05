Аукцион тунца в Токио: падение спроса из-за пандемии

Из-за пандемии коронавируса в Японии сократились доходы владельцев ресторанного бизнеса, в связи с чем снизился спрос на голубого тунца. Об этом свидетельствуют итоги ежегодного аукциона, состоявшегося в Токио на одном крупнейших в мире рыбных рынков. Туша весом в 208 килограммов была продана всего за 166 тысяч евро. Это почти 10% от цены, уплаченной в прошлом году, когда владелец сети ресторанов-суши Киёши Кимура, называющий себя королем тунца, заплатил почти полтора миллиона евро за рыбину весом 276 килограммов.

В этом году самую высокую ставку на аукционе сделала японская компания оптовой торговли Yamayuki и проданный тунец будет приготовлен в ресторане Ginza Onodera.

Голубой тунец — вымирающий вид. Всемирный фонд дикой природы уже несколько ведет кампанию по защите этого обитателя морских глубин. Экологи призывают власти Японии бороться с распространенной практикой чрезмерного вылова.