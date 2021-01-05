Джорджия вершит судьбу Сената

Второй тур выборов в Сенат Конгресса США проходит в Джорджии. Избирательные участки там открылись в семь утра по местному времени.

Явку прогнозируют высокую: правом досрочного голосования уже воспользовались свыше трёх миллионов граждан. Это почти 40% от всех зарегистрированных избирателей штата.

Ведь ставки высоки. Победа демократов позволила бы избранному президенту продвигать свою "прогрессивную повестку", а республиканцев - даст им возможность блокировать законодательные инициативы Джо Байдена. Он в своих агитационных речах подчёркивал "судьбоносное значение выборов" для страны.

Дональд Трамп, в свою очередь, накануне заявил избирателям о том, что цитата "последний шанс спасти Америку, которую мы любим". Действующий лидер США не единожды отмечал, что победил на президентских выборах.

На своё переизбрание в верхнюю палату Конгресса надеются однопартийцы Трампа Келли Леффлер и Дэвид Пердью. Если это произойдёт, то республиканцы сохранят контроль над Сенатом.

Их оппоненты - демократы Рафаэль Уорнок и Джон Оссофф. В случае их победы в Джорджии, расклад сил в законодательном органе будет 50 на 50, а решающий голос - за вице-президентом Камалой Харис от Демократической партии.