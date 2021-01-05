Еврокомиссия не рекомендует смешивать вакцины

Одновременная вакцинация от коронавируса проходит в Евросоюзе с немалыми затруднениями. Еврокомиссар по здравоохранению Стелла Кириакидес сказала Euronews, что сейчас время не выяснять, какие страны допускают больше ошибок, а объединять усилия в борьбе с пандемией:

"В июне, когда Еврокомиссия вместе со странами-членами приступила к выполнению своей антивирусной стратегии, было не ясно, получим ли мы успешную вакцину, и какая вакцина будет успешной. С тех пор за 6 месяцев мы создали портфель из 6 вакцин-кандидатов, мы уже одобрили вакцину BioNTech/Pfizer, и начали вакцинацию ею во всех 27 странах-членах. Европейское агентство по лекарственным средствам находится в процессе оценки вакцины Moderna. Так что, по-моему, никаких задержек в продвижении вперед не было. Трудности, которые мы видим, не связаны с количеством заказанных доз, но я бы сказала, что проблемы возникли с их производством. Добиваться его улучшения мы и будем в течение следующих нескольких недель и месяцев. Думаю, что в следующие 1-2 месяца у нас будут заявки на одобрение, возможно, ещё 1-2 вакцин".

По словам еврокомиссара Кириакидес, нет никаких научных доказательств в пользу смешивания разных вакцин или отсрочки введения людям повторных доз:

"Для нас приоритетом является получение гражданами безопасной и эффективной вакцины. Поэтому при разработке условий для её авторизации мы с государствами-членами повысили определенные стандарты. И мы будем двигаться вперед только при наличии для того научных оснований. Если они будут, то мы сможем рекомендовать, например, более широкие интервалы между введением доз или смешивание вакцин. Но сейчас у меня нет информации о научных данных или клинических испытаниях, которые бы поддерживали это".