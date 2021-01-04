Пандемия и искусство: безработный художник учит рисовать онлайн

Пандемия и искусство: безработный художник учит рисовать онлайнКомментарии
Авторское право from Euronews video
Проживающий в Великобритании португальский художник и учитель Нельсон Феррейра потерял работу во время пандемии. Но руки он не опустил, а использовал самоизоляцию как возможность для создания онлайн-курса по рисованию, основанного на технике французского художника XIX-го века Шарля Барга.
Обучение начиналось с рисования частей человеческого лица и всей головы, затем деталей фигуры: рук и ног. И только после этого переходили к зарисовке торса.
Несмотря на сложные нынешние обстоятельства, Нельсон Феррейра верит в возможности, которые предоставляет Интернет.
Обучение доступно на английском и португальском, но в перспективе ввести и другие языки.