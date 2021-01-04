Оползень в Норвегии: найдено тело седьмого погибшего

Оползень в Норвегии: найдено тело седьмого погибшегоКомментарии
Обнаружено тело седьмого погибшего в результате оползня в норвежской коммуне Еррум.
Оползень был большим по площади, примерно 300 на 700 метров, он сошел в среду, дома в деревне Аск букввально затянуло в расселину, похоронив под слоем грязи их жителей.
В поисковых работах использовались дроны, оборудованные тепловизорами, и служебные собаки.
На месте трагедии побывала монаршая чета - король Харальд с супругой, королевой Соней.
Харальд V, король Норвегии: "Мне сложно подыскать слова, чтобы описать происшедшее".
Среди тех, кого продолжают искать, есть дети.
Королева Соня нашла слова утешения и поддержки: "Мы понимаем невероятную сложность задачи. Но мы также знаем, что люди едины в том, чтобы найти всех. И нас это очень трогает".
Сообщается, что оползень разрушил не менее трех десятков домов, были также нарушены поставки электричества.
Не менее тысячи человек вынуждены были покинуть жилища, их эвакуировали с помощью вертолетов.
Многие задаются вопросом, как, зная об экспертной оценке геодезистов о состоянии почв, на строительство в этих местах были получены разрешения.