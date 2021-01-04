Брюссель защищает свой план вакцинации Евросоюза

Одновременная вакцинация от коронавируса по всему Евросоюзу наткнулась на трудности. Брюссель вынужден защищать свои действия после того, как некоторые страны-члены ЕС пожаловались на нехватку доз и слишком медленное их распространение.

Премьер-министр крупнейшей немецкой земли Бавария Маркус Зёдер заявил, что "процесс одобрения и закупки вакцины Pfizer/BioNTech прошёл недостаточной хорошо".

Но представитель Еврокомиссии указал на то, что её план был одобрен на высшем уровне.

«Нам нужны вакцины от разных компаний, использующих разные технологии, чтобы иметь больше шансов найти вакцины, которые Агентство по лекарственным средствам посчитает безопасными и эффективными, - сказал Стефан де Кеерсмакер. – Наша философия состоит в том, чтобы иметь диверсифицированный портфель, то есть мы не будем инвестировать исключительно в ту или иную конкретную компанию. Мы инвестируем в несколько разных компаний. Этот подход получил чёткую поддержку на самом высоком уровне в государствах-членах ».

Второй вакциной для использования по всему Евросоюзу, вероятно, станет американская Moderna. Брюссель намерен закупить 160 миллионов её доз. Этот препарат легче хранить и перевозить по странам-членам, чем первый.