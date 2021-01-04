Сараево получит от Брюсселя гуманитарную помощь для беженцев

Сараево получит от Брюсселя гуманитарной помощи на сумму 3,5 млн евро для бедствующих беженцев в Боснии и Герцеговине. Недалеко от города Бихач и границы с Хорватией без надлежащего жилья находятся 1700 человек. В понедельник боснийские власти подверглись критике со стороны официальных лица ЕС за промедления в действиях, из-за которых создалась «неприемлемая ситуация».

Представитель Еврокомиссии напомнил, что претенденты на членство в Союзе обязаны помогать мигрантам:

«Власти Боснии и Герцеговины должны вести себя в соответствии с желанием своей страны вступить в ЕС, - сказал Петер Стано. - Жизни людей нельзя приносить в жертву внутриполитической борьбе».

С 2018 года Евросоюз уже предоставил Боснии и Герцеговине для преодоления миграционного кризиса более 85 млн евро. Она обязана использовать их для заботы о беженцах.

Но председатель Инициативы Европейской Стабильности (Германия), немецкий эксперт по Юго-Восточной Европе, полагают, что политики регионального и европейского уровня пытаются использовать эти трудности в своих интересах:

"Критика со стороны Евросоюза оправдана, но не очень убедительна. Потому что деятели государств-членов ЕС используют на греческих островах, на венгерско-сербской границе или на границе между Хорватией и Боснией один и тот же принцип, а именно: допускать плохое обращение с мигрантами, но при этом играть в политику, завоевывать голоса избирателей за счёт беженцев, - сказал Геральд Кнаус. - Евросоюзу будут больше доверять, если государства-члены будут обращаться с мигрантами лучше, чем Босния и Герцеговина ».

Положение беженцев в этой стране ухудшается уже несколько недель. Обитатели временного центра для их приёма "Липа" отказывались от продовольственных пайков и вместо этого требовали более гуманного к себе отношения. Этот лагерь был сожжен на прошлой неделе, и с тех пор многие мигранты не имеют крыши над головой, отопления и полноценного питания. Они пытались добраться оттуда до Западной Европы.