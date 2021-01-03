"Тяньвэнь-1" приближается к Марсу

Китайский исследовательский зонд «Тяньвэнь-1» преодолел более 400 миллионов км и уже через месяц достигнет орбиты Марса. Он был запущен в середине прошлого года, и, по последним полученным данным, все бортовые системы работают нормально. Оставшийся путь составляет около 70 миллионов км.

– Зонд летит всё быстрее, поскольку он удаляется от Солнца, – поясняет Ли Женкай, заместитель руководителя проекта «Тяньвэнь-1». – Сейчас его скорость составляет около 22 километров в секунду относительно Земли.

Согласно программе исследований, «Тяньвэнь-1» проработает на орбите три месяца, после чего от него отделится модуль и совершит посадку на поверхность красной планеты. Должны быть изучены её геологические характеристики, проведены поиски залежей льда и выполнен ряд других научных измерений.