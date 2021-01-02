Трагедия после визита Санта-Клауса

В бельгийском доме престарелых 27 человек стали жертвами коронавируса после визита Санта-Клауса: актёр, поздравивший стариков ещё в начале декабря, был заражён вирусом, но не знал об этом. Вспышку болезни зафиксировали спустя несколько недель.

В приюте сейчас 130 заразившихся — как среди обитателей, так и среди персонала. Родственники престарелых обвиняют руководство заведения в том, что в условиях карантина такой праздник организовывать было нельзя.

В то же время местные врачи выявили в приюте сразу три штамма коронавируса, и потому, по их словам, совершенно не факт, что источником заражения был именно актёр-Санта.