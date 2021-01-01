Россияне проводили "трудный год"Комментарии
Это был непростой год, но россияне прошли его достойно. С такими словами в последние минуты уходящего 2020-го обратился к согражданам Владимир Путин.
Как отметил российский лидер, пидемию коронавируса пока не удалось остановить, но "борьба с ней не прекращается ни на минуту", добавил он.
"Не отступать перед трудностями и беречь сплочённность" пожелал соотечественникам российский лидер. "Счастья вам в Новом наступающем 2021 году, с праздником, дорогие друзья!" - завершил своё выступление Владимир Путин.
После рекордно длинного - шестиминутного - телеобращения президента - бой курантов, гимн и фейерверк над непривычно пустой Красной площадью. В Москве, как и ряде других городов страны, из-за роста заболеваемости коронавирусом действуют оганичения. В новогоднюю ночь массовые мероприятия под запретом. Столичные рестораны и кафе закрылись в 23.00.
Но выходить из дома никто не запрещал. Чем воспользовались некоторые москвичи и гости города, отправившись на автобусную экскурсию по ночной столице.
"Мы хотели именно в этот год поехать на автобусе, на какую-нибудь экскурсию, посмотреть Москву, движение какое-то создать. До этого всегда сидели дома, особенно последние полгода, вы сами знаете, по каким причинам. Поэтому мы очень довольны и счастливы", - рассказывает одна из празднующих.
Бенгальские огни, шампанское, мандарины и... градусники. Перед посадкой у пассажиров обязательно измеряют температуру.
А дальше в программе - поездка по главным улицам и проспектам под музыку и танцы, с остановками в знаковых местах столицы. Чтобы встретить новый 2021 ярко и так же его провести.