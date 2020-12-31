Сход оползня в Норвегии: более 10 человек пропали без вести

Cо ссылкой на полицию Норвегии сообщается, что при сходе оползня в муниципальном округе Еррум ранены были 10 человек, один из пострадавших находится в критическом состоянии.

Что касается провавших без вести, то по одним данным их 11, по другим - около 20, известно, что среди тех, кого ищут, есть и ребенок.

Эрна Сульберг, норвежский премьер, побывала в Ерруме. На месте, где стояли жилища обитателей деревни Аск, образовался провал.

Глава кабинета министров королевства сообщила прессе следюущее: "Мы проводим оценку произошедшего, будет совещание, на котором нас введут в курс дела спасательных работ. Мои мысли с теми, кто пережил это несчатье. Список тех, чья судьба неизвестна, это огромное бедствие".

Оползень произошел в среду, в течение следующих часов спасатели предупредили о возможности схода новых потоков. Жители опасной зоны немедленно были эвакуированы.

Населенные пункты части округа Эррум стоят на так называемых быстрых глинистых почвах, поэтому опасность такого рода происшествий тут высока.

На помощь норвежским специалистам выдвинулись шведские спасатели из Гётеборга – эти люди знакомы с данными видами ЧП и с тем, как проводить после них поисковые работы