Предварительное соглашение по Гибралтару

"Барьер устранен. Шенген применяется к Гибралтару, в этом режиме ответственность несет Испания. Это позволит снять контроль". Такими словами министр иностранных дел Испании Аранча Гонсалес Лайя анонсировала достижение предварительного соглашения о статусе Гибралтара после выхода Соединенного Королевства из Европейского союза.

Гибралтар — заморская территория Великобритании на Пиренейском полуострове, оспариваемая Мадридом. В результате 11-часовых переговоров Испания и Великобритания достигли компромисса — на Гибралтар будет распространяться часть пактов, действующих в ЕС, например, Шенгенское соглашение.

Глава внешнеполитического ведомства Испании отметила: "Это соглашение достигнуто без нанесения ущерба неотъемлемым притязаниям, имеющимся у обеих сторон в вопросах суверенности, которая гарантирована, другими словами, мы сохраняем непоколебимость наших принципов, от которых мы не хотим отказываться. но мы также принесем процветание нашим гражданам, они требует этого от нас".

По словам министра, ожидается, что соглашение, направленное в Еврокомиссию, Брюссель и Лондон подпишут в течении шести месяцев. До начала пандемии каждый день в Гибралтар приезжали на работу около 15 тысяч человек, девять тысяч из них — испанцы. Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб заявил, что в интересах живущих по обе стороны людей переговорщики хотели обеспечить прозрачность границ. Вместе с тем главный министр Гибралтара Фабиан Пикардо предупредил, что дальнейшие переговоры будут непростыми в том, что касается вопросов юрисдикции и таможенных пошлин.