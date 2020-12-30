Лиссабон к председательству в ЕС готов

В пятницу 1 января Португалия в четвёртый раз принимает председательство в Евросовете после своего присоеднинения к европейской семье в 1986 году.

Стратегия 27 стран заключается в переходе к зелёной цифровой экономике, но путь этот будет извилист, поскольку Европейский союз сталкивается с беспрецедентными проблемами в своей истории, такими как "брексит" или пандемия коронавируса.

Министр иностранных дел Португалии Аугушту Сантуш Силва рассказывает о том, какие направления будут приоритетными во время председательства его страны и о том, какой след она надеется оставить в Европе:

"Добавленная стоимость, которую мы надеемся принести с точки зрения внутренних дел ЕС, будет сосредоточена на социальной сфере. Во внешних делах мы возобновим политические и экономические переговоры с Индией и будем уделять особое внимание нашим отношениям с ближайшим континентом - Африкой, с которым мы хорошо дополняем друг друга".

Именно под председательством Португалии проходил в 2007 году в Лиссабоне саммит Европа-Африка. Теперь планы о сближении двух континентов вновь становятся приоритетными на повестке дня.

"Во время нашего председательства мы, вероятно, заключим соглашение, которое дополнит договор Котону, подписанный 20 лет тому назад между ЕС и 78-ю странами Карибского бассейна, Тихого океана и Африки к югу от Сахары. Мы также должны подготовить новый саммит Европа- Африка", - говорит Аугушту Сантуш Силва

Пандемия затронула жизни миллионов европейцев, и Лиссабону необходимо будет обеспечить успех начавшейся кампании вакцинации. Однако самая большая проблема - это восстановление экономики, разрушенной COVID-19. После шести месяцев председательства Германии настала очередь Португалии взять судьбу Европы в свои руки.