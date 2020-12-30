Boeing 737 MAX возвращается в небо над США

Boeing 737 MAX отправился в свой первый коммерческий рейс в США после почти двухлетнего простоя на земле. В ноябре Федеральное управление гражданской авиации одобрило изменения в программном обеспечении, связанные с автоматизированной системой управления полетами в данной модели. Именно они стали причиной двух авиакатастроф - в 2018 году в Индонезии и в 2019-м - в Эфиопии, в результате которых погибли 346 человек. Еще одним условием возвращения 737 MAX в небо стал пересмотр программы обучения пилотов.

Сегодня модель превосходит по надежности любую из существующих - утверждает президент компании American Airlines Роберт Айсом. Он оказался одним из около сотни пассажиров, прибывших во вторник из Майами в Нью-Йорк.

"Еще ни один авиалайнер в мире не подвергался более тщательной проверке, чем 737 MAX. Мы уверены: этот самолет самый безопасный в небе, и без колебаний возвращаем его в эксплуатацию. Мы убеждены, что сможем доказать его безопасность нашим клиентам, доставим людей, куда бы они не пожелали отправиться", - заявил он.

"Я уже летал на нем - две недели назад в Нью-Йорк. У меня не возникнет никаких сомнений, если кто-то из моих родственников, или ваших, решит подняться на борт", - говорит Алан Джонсон, инструктор по пилотированию.

В безопасности 737 MAX уверены и сами пассажиры.

"Самолеты разбиваются. Это печально, но факт. Прошло уже 20 месяцев. "Боинг" - великая американская компания. По-моему, у нее было достаточно времени на исправление ситуации", - считает один из них.

"Этот самолет ничем не отличается от других. Я чувствовала себя на борту в полной безопасности. Все очень удобно, хорошо", - отмечает его подруга.

Более слабонервные пассажиры смогут бесплатно поменять рейс: авиакомпании обещают предупреждать заранее тех, кому предстоит полететь 737 MAX.