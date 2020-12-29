В Мали погибли трое французских военных

Трое французских военных погибли в Мали в ходе проведения антитеррористической операции. Солдаты выполняли задачу сопровождения на границе с Нигером и Буркина-Фасо. Бронемашина, в которой они находились, подорвалась на самодельной мине, заложенной радикальными исламистами в районе горы Хомбори в центральной части страны. Конвой из 20 транспортных средств следовал по дороге, соединяющей Хомбори с районом Госси.

Таким образом, общее число погибших в Мали французских военнослужащих составило 47. Франция при участии военных Великобритании и Эстонии оказывает содействие в борьбе с терроризмом пяти странам африканского региона Сахель.

В заявлении Елисейского дворца говорится, что "президент Эммануэль Макрон с глубокой скорбью узнал о гибели военных и высказал свои соболезнования семьям и близким погибших, их собратьям по оружию и заверил их в признательности и солидарности нации. Макрон подчеркнул стремление Франции продолжить в этом регионе борьбу против терроризма.

В текущей кампании по названием "Бархан" задействованы свыше пяти тысяч французских военных. В последние месяцы в т.н. "районе трех границ" увеличилось число операций, проводимых против боевиков террористических группировок, которые, по словам министра обороны Франции Флоранс Парли, нападают на местных жителей и угрожают стабильности и безопасности региона.