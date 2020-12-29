ФСИН пригрозила Навальному реальным сроком

Условно осужденный Алексей Навальный уклоняется от контроля уголовно-исполнительной инспекции, наказание ему может быть заменено. Об этом сообщает управление ФСИН по Москве. 29 декабря истекает отведенный Навальному срок для явки.

22 декабря в журнале The Lancet была опубликована статья32644-1/fulltext) на основе материалов германской клиники Charite. В ней сообщается, что Навальный был выписан из больницы 20 сентября, а к 12 октября у него прошли все последствия его болезни. При этом в самой статье имя Навального не упоминается, его называют "44-летним мужчиной".

Исходя из этой информации, ФСИН заключил, что "условно осужденный не исполняет возложенные на него судом обязанности и уклоняется от контроля уголовно-исполнительной инспекции". 28 декабря Навальному направлено уведомление о явке в инспекцию, эта же информация направлена его адвокату и пресс-секретарю.

Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш, комментируя ситуацию в "Твиттере", назвала сообщение ФСИН "фантастикой".

У Навального есть две условные судимости: по пять лет по делам "Кировлеса" и "Ив Роше". Первое дело связано с растратой более 16 миллионов рублей, второе — с хищением свыше 30 миллионов рублей.

30 декабря 2014 года Замоскворецкий суд Москвы признал Навального и его брата Олега виновными в особо крупном и крупном мошенничестве в сфере предпринимательской деятельности, а также легализации денежных средств, полученных преступных путем. Алексей Навальный блы приговорен к 3,5 годам лишения свободы условно, его брат Олег Навальный — к 3,5 годам колонии общего режима. В августе 2017 года по решению суда назначенный Навальному испытательный срок по представлению ФСИН был продлен до конца декабря 2020 года.

17 октября 2017 года Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) постановил, что дело о мошенничестве против Алексея и Олега Навальных по жалобе компании "Ив Роше Восток" было рассмотрено в России с нарушением права на справедливый суд. Суд пришёл к выводу, что приговор был произвольным и необоснованным, но отказался рассматривать дело как политическое. По решению ЕСПЧ, Россия должна выплатить братьям Навальным 76 тысяч евро. В авугусте 2018 года оппозиционер заявил, что правительство РФ выплатило ему компенсацию в размере около 4 млн рублей.

Согласно ч.4 ст. 190 УИК РФ, если условно осужденный в течение испытательного срока систематически нарушал общественный порядок, за что привлекался к административной ответственности, систематически не исполнял возложенные на него судом обязанности либо скрылся от контроля, то начальник уголовно-исполнительной инспекции или командование воинской части направляет в суд представление об отмене условного осуждения и исполнении наказания, назначенного приговором суда.