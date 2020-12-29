Мощный шторм в Неаполе

Мощный шторм обрушился на побережье Неаполя, огромные волны затопили районы города. Разрушены несколько ресторанов, владельцы которых уже и так едва справляются с последствиями тяжелого экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Власти Неаполя подсчитывают размеры ущерба, нанесенного стихией, в частности, повреждена пешеходная набережная, в зданиях разбиты окна и витрины. Между тем север Италии накрыли сильные снегопады.
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