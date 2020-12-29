Новое землетрясение в Хорватии

Ещё одно землетрясние - более мощное, чем накануне - произошло во вторник в Хорватии после полудня. Сила подземных толчков составила 6,3 балла по шкале Рихтера. Эпицентр вновь располагался недалеко от города Петриня в 46 км от столицы Загреба, очаг залегал на 5-километровой глубине. Отголоски ощутили по всей стране, а также в Венгрии, Австрии и Италии; в соседней Словении была временно остановлена работа АЭС "Кршко".

В Петрине обрушились и были повреждены многие здания, в том числе местная больница и детский сад. СМИ сообщают о гибели одного ребёнка. В Загребе многие жители покинули свои дома, нанесён ущерб некоторым зданиям.

В ликвидации последствий землетрясения задействована армия. Специалисты предупреждают об возможных афтершоках.

Рано утром в понедельник Хорватия пережила другое землетрясение магнитудой 5,2, от которого пострадали города Петриня и Сисак. Очаг залегал на глубине 2 км.