Трамп подписал бюджет на 2021 г., избежав «шатдауна»

Президент США Дональд Трамп подписал проект бюджета на 2021 финансовый год, который включает в себя пакет мер стимулирования экономики в связи с пандемией почти на 900 млрд долларов .

Одобрение президентом этого закона позволяет избежать «шатдауна», частичного прекращения деятельности ряда федеральных учреждений в связи с отсутвием финансирования.

Ранее президент Трамп отказывался подписывать документ, настаивая на том, чтобы прямые единоразовые выплаты гражданам с ежегодным доходом ниже 75 тысяч долларов были увеличены с 600 до 2 тысяч долларов за счет сокращения «казенных кормушек» (porks). Под ними понимаются бюджетные субсидии в интересах групп влияния. Среди прочего проект бюджета, одобренный Палатой представителей, предполагает выделение нескольких сотен миллионов долларов на политико-идеологические программы за пределами Соединенных Штатов.

По словам Трампа, в обмен на его подпись конгресс США пообещал пересмотреть закон, защищающий интернет-компании от судебных исков за размещение, удаление или иное модерирование пользовательского контента. Помимо этого, по утверждению Трампа, конгресс согласились обратить внимание на обвинения в серьезных нарушениях на президентских выборах 2020 г.