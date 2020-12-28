В Баренцевом море затонул траулер. Пропали 17 человек

МЧС ищет 17 человек, пропавших без вести в результате кораблекрушения в Баренцевом море. По данным ведомства, у берегов Новой Земли затонул траулер «Онега». В зоне бедствия оказалось рыболовецкое судно «Войково», ему удалось спасти двух членов экипажа. Они получили обморожение.

МЧС называет причиной ЧП обледенение. «Интерфакс» сообщает, что судно затонуло во время подъёма сети с уловом. Был сильный шторм, как рассказал неназванный собеседник агентства, моряков буквально смысло с палубы. Воспользоваться средствами спасения они не успели. Шансов обнаружить пропавших без вести живыми в условиях 20-30-градусного мороза и сильного ветра практически нет, — говорится в сообщении «Интерфакса». ТАСС со ссылкой на источник передаёт, что 17 моряков погибли.

Траулер «Онега», согласно открытым данным морского реестра, был построен в 1979 в Норвегии. Судно работало на «Рыбколхоз имени Калинина» в Архангельской области, — передаёт «Интерфакс». Последний порт приписки — Мурманск.