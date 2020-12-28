Роджер Федерер пропустит Australian Open

20-кратный победитель турниров Большого шлема Роджер Федерер объявил о том, что впервые в своей карьере пропустит Открытый чемпионат Австралии.

Федерер получил травму на этом турнире в январе 2020 г., перенес две операции на колене и пропустил оставшуюся часть сезона. По словам его менеджер Тони Годсика, за последнюю пару месяцев он добился значительных успехов в восстановлении, но с участием в турнире решил не торопиться. Решение об участии Федерера в других чемпионатах 2021 г. может быть принято уже на этой неделе.

Открытый чемпионат Австралии традиционно является первым в сезоне среди турниров серии Большого шлема. В начале декабря его директор Крэйг Тили сообщил, что из-за ограничительных мер, принятых для борьбы с коронавирусом, старт турнира буде перенесен на три недели; соревнования должны начаться 8 февраля.