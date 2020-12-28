Главные события 2020 в фотографиях

Это был год, который мы никогда не забудем. Большинство из нас и представить себе не могли, как сильно 2020 изменит наши жизни.

Фотографы запечатлели самые невероятные события, развернувшиеся из-за пандемии нового коронавируса. На снимках этого года не только боль утраты, страдание, страх перед неизвестным, но и надежда, чувство единения и счастье. В этом году было и много других событий, которые привлекли к себе внимание.

Январь

Сотрудник пожарно-спасательной станции Нового Южного Уэльса в Австралии выглядывает из окна самолета во время лесных пожаров в Кофс-Харбор. 5 января. SGT Christopher Dickson/ Commonwealth of Australia, Department of Defence

Спасатели осматривают место крушения украинского самолета в Шахедшаре к юго-западу от Тегерана (Иран). 8 января. Ebrahim Noroozi/AP Photo

Добровольцы ищут домашних животных, оставленных хозяевами после эвакуации из-за извержения вулкана Тааль на юге Филиппин. 15 января. Aaron Favila/AP Photo

Сирийского мальчика эвакуируют после авиаудара, нанесенного властями по городу Ариха - последнему крупному опорному пункту оппозиции в Идлибе. 15 января. Abdulaziz Ketaz/ AFP

Харви Вайнштейн покидает здание суда на Манхэттене, где начинается процесс по обвинениям его в изнасиловании и сексуальных домогательствах. 16 января. Bebeto Matthews/AP Photo

Мужчина с британскими флагами проезжает мимо сторонников "брексита", собравшихся в Лондоне в день выхода Великобритании из Евросоюза. 31 января. Daniel Leal-Olivas/AFP

Февраль

Сирийская семья, бегущая от ударов проправительственных сил, проезжает мимо горящего магазина в городе Абин-Семаан к западу от Алеппо. 12 февраля. Ibrahim Yasouf/AFP

Женщина смотрит на проплывающих гусей после разлива реки Северн в городе Беудли недалеко от Бирмингема. 16 февраля. Oli Scarff/AFP

Президент США Дональд Трамп бросает лепестки роз во время церемонии у Мемориала Махатме Ганди в Нью-Дели, Индия. 25 февраля. Alex Brandon/AP Photo Alex Brandon

Март

Полицейский доброволец проходит дезинфекцию, чтобы предотвратить распространение коронавируса COVID-19 в Памплоне на севере Испании. 22 марта. Alvaro Barrientos/AP Photo

Священнослужитель раздает верующим, приехавшим на мессу на машинах, заранее упакованное причастие в Моусике, штат Пенсильвания, США. 22 марта. Christopher Dolan/ The Scranton Times-Tribune via AP

Соседи разговаривают друг с другом с балконов в Париже во время певого жесткого карантина. 28 марта. Martin Bureau/AFP

Жители многоквартирного дома наблюдают за патрулем, следящим за соблюдением карантина. Йоханнесбург, Южная Африка. 28 марта. Marco Longari/AFP

Апрель

Рабочие в средствах индивидуальной защиты хоронят тела в окопе на острове Харт в Нью-Йорке. 9 апреля. John Minchillo/AP Photo

Палестинская женщина веселит детей масками из капусты в северной части сектора Газа во время пандемии COVID-19. 16 апреля. Mohammed Abed/AFP

Медицинский работник в защитном костюме проходит дезинфекцию в переносной палатке возле Мемориального медицинского центра Андреса Бонифасио в Маниле (Филиппины). 27 апреля. Aaron Favila/AP Photo

Священнослужительницы в СИЗ готовят тело умершего от COVID-19, к погребению в иранском городе Каэмшехр. 30 апреля. Ebrahim Noroozi/AP Photo

Май

Почти пустая площадь Трокадеро в Париже во время строгого локдауна во Франции. 10 мая. Nataliia Liubchenkova/ Euronews

Члены "Израильской общины русалок" купаются на пляже в Бат-Яме, недалеко от Тель-Авива, Израиль.23 мая. Oded Balilty/AP Photo

Во время акции протеста в Миннеаполисе, вызванной смертью Джорджа Флойда, полицейские приказывают автомобилистам лечь на землю. 31 мая. John Minchillo/AP Photo

Июнь

В Милане чистят памятник известному итальянскому журналисту Индро Монтанелли, после того, как его измазали красной краской и подписали: "Расист, насильник". 14 июня. Miguel Medina/AFP

Музыканты выступают перед растениями на сцене Большого театра "Лисео" в Барселоне (Испания). 22 июня. Emilio Morenatti/AP Photo

Женщина смотрит военный парад в честь Дня Победы в Санкт-Петербурге. Обычно он проходит 9 мая, но в этом году его отложили из-за пандемии на 24 июня. Dmitri Lovetsky/AP Photo

Жители Праги за 500-метровом столом, накрытым на Карловом мосту после ослабления карантина. 30 июня. Petr David Josek/AP Photo

Июль

Вид с воздуха на ледник Пресена недалеко от Пеллиццано в итальянских Альпах. Розовым цветом снег, предположительно, обязан водорослям из Гренландии. 3 июля. Miguel Medina/AFP

Фермер Бенедикт Лунеманн вырубил лабиринт на своем кукурузном поле в форме Бранденбургских ворот, Эйфелевой башни, Карлова моста. Сельм, Германия. 3 июля. Martin Meissner/AP Photo

Мужчина идет по разрушенной дороге после проливного дождя в Кумамуре на юге Японии. 6 июля. Koji Harada/AP Photo

Мужчина и женщина в защитных костюмах проходят мимо мотоциклистов на пляже в Рио-де-Жанейро, Бразилия. 12 июля. Mauro Pimentel/AFP

Вид с высоты птичьего полета на поле с нарисованными кружками для социальной дистанции на набережной Рейна в Дюссельдорфе, Германия. 12 июля. Ina Fassbender/AFP

В вечернем небе над картиной художника Уго Рондиноне "Семь волшебных гор" видна комета Neowise. Недалеко от Лас-Вегаса, штат Невада, США. 16 июля. John Locher/AP Photo

Канцлер Германии Ангела Меркель беседует с премьер-министром Болгарии Бойко Борисовым во время круглого стола на саммите ЕС в Брюсселе. 17 июля. Stephanie Lecocq/AP Photo

Мусульманские паломники ходят вокруг Каабы, сохраняя социальную дистанцию в преддверии Хаджа в Мекке. 29 июля. STR/AP Photo

Август

Мышь бежит во время пожара Apple Fire в Черри-Вэлли, Калифорния, США. 1 Августа. Ringo H.W. Chiu/AP Photo

Мужчина в костюме Человека-паука ждет автобус в Монтевидео, Уругвай. 2 августа. Matilde Campodonico/AP Photo

11-летнюю Ходу Кинно выносит ее дядя Мустафа после мощного взрыва в порту Бейрута, Ливан. 4 августа. Hassan Ammar/AP Photo

Дорога проходит через лагуну Серро. Вода окрашена, по всей видимости, из-за присутствия в ней тяжелых металлов, используемых в кожевенном производстве. 5 августа. August. 5, 2020. Jorge Saenz/AP Photo

Коренные жители Каяпо перекрывают шоссе в бразильском штате Пара, требуя от президента Жаира Болсонару более жестких мер по борьбе с COVID-19. 17 августа. Andre Penner/AP Photo

Раненую корову переправляют с перевала Клаузен в Швейцарии во время "Боденфарта" — мероприятия, во время которого около 1000 коров переходят в нижние Альпы. 18 августа. Urs Flueeler/AP Photo

Сторонники белорусской оппозиции во время акции протеста у здания правительства на площади Независимости. Минск, 19 августа. Dmitri Lovetsky/AP Photo

Пациентка гладит лошадь во время сеанса иппотерапии в благотворительной больнице Св. Карла Боромейского в Праге, Чехия. 20 августа. Michal Cizek/AFP

Сентябрь

Кандидат в президенты от демократов Джо Байден улыбается, надевая маску на лицо после выступления перед СМИ в Уилмингтоне, штат Делавэр, США. 4 сентября. Carolyn Kaster/AP Photo

Члены банд во время пандемии COVID-19 в тюрьме строгого режима в Исалько, Сальвадор. 4 сентября. Yuri Cortez/AFP

Мигранты спасаются бегством во время второго за два дня пожара в переполненном лагере беженцев "Мория" на острове Лесбос, Греция. 9 сентября. Petros Giannakouris/AP Photo

Паркурщик прыгает по железнодорожному мосту во Франкфурте, Германия. 9 сентября. Michael Probst/AP Photo

Ребенок в костюме супергероя отдает дань уважения покойной судье Рут Бейдер Гинсбург возле здания Верховного суда США. 23 сентября. Alex Brandon/AP Photo

Пламя поглотило гостиницу Glass Mountain Inn в городе Сент-Хелина, Калифорния, США. 27 сентября. Noah Berger/AP Photo

Октябрь

Разрушения в Сен-Мартен-Везуби на юго-востоке Франции после проливных дождей и наводнений. 3 октября. Valery Hache/AFP

Йеменские школьники на уроке в первый день нового учебного года. Школа сильно пострадала в результате боевых действий. Таиз, Йемен. 7 октября. Ahmad Al-basha/AFP

Палестинский ребенок сидит у израильской стены, пока его родители собирают оливки недалеко от деревни Байт Авва. 12 октября. Emmanuel Dunand/AFP

Люди перекрывают движение в центре Варшавы во время протеста против решения Конституционного суда об ужесточении закона об абортах. Варшава, Польша. 26 октября. Wojtek Radwanski/AFP or licensors

Ноябрь

Скульптура "поймала" первый вагон поезда метро, когда он протаранил заграждения на станции Де-Аккерс в Спейкениссе, недалеко от Роттердама, Германия. 2 ноября. Peter Dejong/AP Photo

Сирийцы выглядывают в окно во время первого пробного поезда из Алеппо. Власти стремятся восстановить сообщение со столицей Сирии Дамаском. 5 ноября. AFP

Спасенные мигранты в Средиземном море, покинувшие Ливию, чтобы добраться до Европы на надувной лодке. 11 ноября. Sergi Camara/AP Photo

Жители сёл в окрестностях Нагорного Карабаха подожгли свои дома перед тем, как бежать в Армению в преддверии передачи территории Азербайджану. 14 ноября. Alexander Nemenov/AFP

Семья едет на грузовике с небольшим домом, покидая родную деревню в Нагорном Карабахе. 18 ноября. Sergei Grits/AP Photo

Представитель избирательной комиссии в защитном костюме следит за голосованием на президентских выборах в городе Хрусова, Молдавия. 15 ноября. Roveliu Buga/AP Photo

Плюшевые панды с бутылками пива Corona украшают столики закрытого ресторана во Франкфурте, Германия. 24 ноября. Michael Probst/AP Photo

Рабочие убирают мусор на реке Янцзы в городе Ичан в центральной китайской провинции Хубэй. 26 ноября. STR/AFP

Припаркованные автомобили горят во время акции протеста против законопроекта о "глобальной безопасности" в Париже, Франция. 28 ноября. Ameer Al-Halbi/AFP

Декабрь

Мужчина, наряженный Санта-Клаусом, приветствует с канатной дороги посетителей горы Пан-ди-Асукар в Рио-де-Жанейро, Бразилия. 05 декабря. Mauro Pimentel/AFP