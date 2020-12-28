Главные события 2020 в фотографиях

Это был год, который мы никогда не забудем. Большинство из нас и представить себе не могли, как сильно 2020 изменит наши жизни.
Фотографы запечатлели самые невероятные события, развернувшиеся из-за пандемии нового коронавируса. На снимках этого года не только боль утраты, страдание, страх перед неизвестным, но и надежда, чувство единения и счастье. В этом году было и много других событий, которые привлекли к себе внимание.
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