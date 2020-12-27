Демонстрация против Нетаньяху в Иерусалиме

В Иерусалиме прошла очередная акция протеста против премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Сотни человек потребовали его отставки.

Протесты против Нетаньяху не утихают с лета. Оппозиция обвиняет в коррупции и неправильной реакции на коронавирусную пандемию. Демонстрация 26 декабря была первой после роспуска парламента и назначения новых выборов - четвертых за последние два года - на март следующего года.

Нынешнее коалиционное правительство Израиля было сформировано в мае после политического кризиса, продолжавшегося более 500 дней. Но партнеры по коалиции – партия «Ликуд» Нетаньяху и «Кахоль-Лаван» бывшего главы Генштаба Бени Ганца – не смогли преодолеть взаимного недоверия.