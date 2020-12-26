В Сан-Франциско появился монолит из имбирных пряников

В США откуда ни возьмись появился еще один таинственный монолит — на этот раз съедобный. Сделан он из имбирных пряников и украшен мармеладками и кремом. Высота сооружения — около 3 метров. Жители Сан-Франциско, да и других городов ломают голову над тем, кто его приготовил.

Конструкция простояла ненадолго, но ее судьба оказалась не такой таинственной, как у некоторых других монолитов. Сооружение развалилось.

Первый монолит был обнаружен в ноябре в американском штате Юта. После этого похожие конструкции появились в Румынии, Великобритании, Нидерландах и Германии.