Жители центральной Англии встречают праздники в затопленных домах

Многие жители центральной Англии вынуждены встречать праздники в затопленных домах. Шторм "Белла" принес мощные дожди, и река Грейт Уз вышла из берегов. Скорость ветра достигает 110 километров в час.

Спасатели призывают жителей почти полутора тысяч домов перебраться в центры эвакуации или другие безопасные места.

— Мы живем здесь 14 лет, и при мне эту дорогу никогда не закрывали. Я такое вижу впервые.

— Не думаю, что видел что-то подобное за последние 20 лет. Все происходило очень быстро, так что упасть бы туда не хотелось.

Сильные осадки — до 15-25 миллиметров — ожидаются также в Уэльсе и на юго-западе Англии, а в Северной Ирландии может выпасть до 30 миллиметров.

— Это был не лучший год, и вот очередное событие, которое можно добавить к тому, что случилось в 2020, печальное событие, — добавляет еще одна местная жительница.

Желтый уровень тревоги введен практически на всей территории британских островов, и метеорологи предупреждают: ждать улучшения погоды до конца выходных не стоит.