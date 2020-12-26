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Израиль

Обмен ракетными ударами

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 Павел Барсуков
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Обмен ракетными ударами
Авторское право  AP Photo
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ВВС Израиля в субботу нанесли удары по объектам группировки ХАМАС в Секторе Газа. В заявлении представителей израильской армии отмечается, что целями были "объект по производству ракет, подземная инфраструктура и военный пост".

По сообщениям палестинских источников, были повреждены несколько гражданских объектов, в том числе выбиты окна в мечети. О пострадавших сведений нет.

В Израиле авиаудар назвали ответом на пуск двух ракет с территории Газы. В пятницу вечером системы оповещения о воздушной тревоге сработали в нескольких городах на юге еврейского государства. Оба реактивных снаряда были перехвачены системой ПВО "Железный купол".

При этом ответственности за пуск ракет по Израилю никто на себя не взял. Этот инцидент стал первым подобным случаем за несколько месяцев: пандемия коронавируса оказала влияние и на палестино-израильский конфликт.