В Европу прибывает вакцина

Страны Евросоюза получают первые партии вакцины от коронавируса. В Италию препарат Pfizer/BioNTech прибыл ночью на военную базу под Римом. Первая партия невелика — менее десяти тысяч доз. Дальнейшее поступление рассчитано на несколько месяцев вперёд. Например, в Испании планируют получать примерно по 350 тысяч доз еженедельно, а всего — более 4,5 миллионов. Каждому пациенту необходимо по две инъекции.

По схожим принципам действуют и в других странах. Логистическую схему Евросоюз отрабатывал уже несколько недель, в ожидании одобрения вакцины. Особое внимание уделяют как контролю температуры — препарат необходимо перевозить и хранить при −70°C — так и безопасности: в Германии, например, расположение центрального склада держится в секрете.

До Евросоюза вакцину Pfizer/BioNTech разрешили применять в США, Канаде и Великобритании. Европейский регулятор "дал добро" во вторник.

Официально вакцинация в ЕС стартует в воскресенье. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен написала в "Твиттере", что тяжёлый год на этом завершается, и эту страницу можно будет перевернуть. Однако в первую очередь вакцину получат пожилые люди, инвалиды, обитатели домов престарелых и медики. О массовой вакцинации широких слоёв населения речи пока не идёт. В Германии, например, к ней рассчитывают приступить лишь летом.

Ещё в начале декабря компания Pfizer заявляла, что сможет произвести меньше доз, чем планировалось, из-за проблем с поставками необходимых веществ.