В рамках соглашения о партнерских отношениях с ЕС после "брекиста" Великобритания выходит из масштабной европейской программы по обмену студентами и преподавателями "Эразмус", объясняя это слишком высокими расходами. Соединенное Королевство — четвертое по популярности направление среди европейских студентов.

Переговорщик ЕС по "брекситу" Мишель Барнье выразил сожаление: "Речь идет о нашем социальном сотрудничестве, но правительство Великобритании решило не принимать участие в программе обмена "Эразмус", а новый уровень свободного передвижения граждан не соответствует нашим историческим связям. Но власти Великорбитрании приняли такое решение в одностороннем порядке".

Сегодня в британских вузах по программе "Эразмус" обучаются около 150 тысяч студентов из европейских стран. Премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон сообщил, что на за замену ей придет национальная программа, названная в честь английского математика Алана Тьюринга.

Министр образования Великобритании Гэвин Уильямсон заявил, но что новая программа не будет ограничиваться европейским союзом и будет включать возможности, которые отражают обещание правительства повысить уровень страны.

Студенты из Северной Ирландии получат доступ к схеме "Эразмуса" благодаря специальному соглашению с Ирландией, но у жителей Шотландии такой возможности не будет, что вызвало негодование первого министра Николы Стерджен. По ее словам, выход Великобритании из программы "Эразмус" — это культурный вандализм.

Новые заявки не будут приниматься с 1-го января. Обучение в британских вузах начиная с будущего года станет дороже и процесс зачисления студентов усложнится.