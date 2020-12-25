ЕС прошёл испытания странного, трудного и рокового года

Программу «О положении Союза» ведёт Эфи Кутсокоста: Это был определённо странный год. Что бы ни случилось до того, как начнётся новый, 2020-й войдет в историю как роковой год, когда во всем мире погибло более 1,5 млн человек, а западная демократия подверглась суровому испытанию.

Германия нашла деньги на восстановление

Пандемия скомкала планы и приоритеты Евросоюза. А Германии, одной из главных опор блока, пришлось даже пересмотреть свою традиционную политику и убеждения.

Канцлер Ангела Меркель и её союзники в Евросовете, в частности, президент Франции Эммануэль Макрон, настаивали на беспрецедентных действиях: коллективно позаимствовать на рынках деньги, чтобы помочь наиболее пострадавшим и обеспечить восстановление экономики. Всего в ближайшие несколько лет на это будет собрано 1,8 трлн евро. Согласившись на общий долг, Германия отказалась от своей давней фискальной ортодоксии.

Катарина Барли, вице-председатель Европарламента:

«Благодаря председателю Германии, ЕС проявил солидарность в коронавирусном кризисе. Немецко-французское предложение было встречено с огромным облегчением и с чем-то вроде благодарности многими лидерами ЕС и депутатами. То, как Германия отреагировала на финансовый кризис, было чрезвычайно важно для Европы в целом ».

"Хороший" и "плохой" списки Санты

В таком контексте европейцы ждут, что Санта-Клаус проявит еще большую щедрость и принесет хоть какую-то надежду. Мы спрашивали депутатов Европарламента, кого, по их мнению, следует внести в списки Санты, а кого следует забыть:

Так кто должен быть в "плохом" списке Санты?

Расмус Андресен (Германия, зелёные): "Виктор Орбан".

Кристиан Терхес (Румыния, консерватор):_ «Многие бюрократы не слишком хорошо справлялись с этой пандемией»._

Сара Сердаш (Португалия, социал-демократ): «Я думаю, это, возможно, Венгрия и Польша, их лидеры».

Нильс Фуглсанг (Дания, социал-демократ): «Компания Apple, потому что ЕС только что проиграл судебное дело против неё. Apple в Ирландии платит 0,005% корпоративного налога».

А кто в этом году в "хорошем" списке Санты?

Расмус Андресен: "Европейский парламент".

Сара Сердаш:_ «Если бы Евросоюз был человеком, я бы внесла его список хороших людей. При всех наших разногласиях мы стали более едиными и сильными после всего этого кризиса, после этого сумасшедшего года, которым был 2020-й"._

Нильс Фуглсанг: «Я бы назвал еврокомиссара Франса Тиммерманса, потому что он подталкивает ЕС к заключению и выполнению "Зелёной сделки".

Кристиан Терхес: «Я бы сказал, граждане Европы. Они оказались сплоченными в трудный период".

Каким словом можно описать 2020 год?.

Расмус Андресен: "Трудный".

Кристиан Терхес: "__Я бы сказал, это был тяжелый год, неожиданный год с неожиданными проблемами".

Сара Сердаш: «Без сомнения, всё было очень сложно. Я не буду упоминать о каких-то вирусах или болезнях, но нам всем пришлось сражаться с большими проблемами».

Нильс Фуглсанг: «Это было тяжелое время, и я надеюсь, что 2021 год будет лучше».

Слово года на русском и других языках

Из какой бы части мира вы ни приехали, на каком бы языке ни говорили, есть одно слово, которое вы теперь понимаете: Covid-19. Оно мрачным образом связало мировое сообщество. Однако Европа выделяется своим красочным сочетанием различных взглядов и приоритетов. Корреспонденты Euronews объясняют, какое слово на их языке стало самым примечательным в этом году и почему.

Штефан Гробе:

"Должен признать, мое слово года на немецком языке не является ни удивительным, ни оригинальным: «Пандемия коронавируса». Думаю, не нужно объяснять почему. И всё же меня одолевают сомнения. Мне также нравились новообразвания, о которых никто не слышал до 2019 года: например, «социальное дистанцирование» или «суперраспространитель». Но моё любимое слово на 2021 года - это «возрождение».

Ана Ласаро:

"В Испании слово года - CONFINAMIENTO, что означает "изоляция". Потому что период, в течение которого граждане оставались взаперти дома, был одним из самых продолжительных в Европе: 40 дней строгого заключения с последующим медленным и долгим освобождением. В преддверии Нового года самое расхожее слово - "терпение". Потому что ситуация обязательно улучшится".

Изабель Маркес да Силва:

"Слово года на португальском языке - BAZUCA. В словаре говорится, что базука- это плечевое орудие для стрельбы ракетами по военной технике. Но этим термином описывался размер и ударная сила бюджета Евросоюза на следующие семь лет, который должен быть намного больше, чем в прошлом. Только с "базукой" будет достаточно денег, чтобы противостоять рецессии, которая была вызвана пандемией Covid-19 и стала ещ` одним заметным событием 2020 года".

Джек Паррок:

"Слово года - UNMUTE (Включите микрофон). Сколько раз мы сидели на видеоконференциях и не могли быть услышаны или слышать кого-то ещё!"

Шандор Жирош:

"Словом года для Венгрии стала "водосточная труба". Это знаменитая водосточная труба в центре Брюсселя, по которой сбежал венгерский евродепутат Европарламента Йожеф Сайер с незаконной во время локдауна оргии. Этот случай положил конец политической карьере г-на Сайера, а также выявил политическое лицемерие".

Андрей Бекетов:

"Мое слово года - Sputnik V. Для многих россиян, в том числе чиновников, V означает "победа". Успех вакцины уже в её названии. По той же причине российский лайнер назали "Суперджет", чтобы он был супер. Всё, чем гордится нация, носит имя первого спутника. У меня была "Лада Спутник". Ещё Sputnik и RT – это рупоры Кремля. Так в следующем году ожидайте "СуперУкол" или инъекцию "России Сегодня!"

На этом всё. Весёлого вам Рождества и счастливого Нового года (по-гречески Αλη χρονια)!