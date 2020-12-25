Рождество в духе солидарности

В Риме в Рождество десятки бездомных, беженцев и бедных получили подарки и горячие ланч-боксы от католической общины Святого Эгидия. Из-за пандемии коронавируса традиционная трапеза была отменена. Благотворительная организация с 1982 года организует рождественские обеды для нуждающихся, чтобы те, кто находится в тяжелой жизненной ситуации, в этот день не чувствовали себя забытыми и бесконечно одинокими.

"Важно то, что сегодня мы были вместе. Правда, очень важно. Для меняя, это как семья. У меня совсем не осталось близких", - говорит Элизабетта Моско.

Махмуд Аль-Дхаир сирийский беженец, волонтер: "Я могу сказать, все мы поняли, что нам надо держаться вместе, даже, если в этот сложный период времени из-за коронавирса необходимо соблюдать дистанцию. Труднее тем, кто еще более уязвим чем мы, тем, кто испытывает нужду".

В Москве волонтеры направились в Морозовскую детскую больницу, чтобы поздравить ее пациентов с наступающим Новым годом. Здесь высадился настоящий десант из Дедов Морозов и Снегурочек. Не бывает праздника без волшебства и волшебников, в роли которых выступили альпинисты и спасатели:

"Очень радостно, все улыбались, радовались, ручками махали, - большие молодцы".

В условиях жестких ограничений встретили Рождество семьдесят обитателей дома престарелых в испанском городе Эль-Астильеро. В нынешнем году из опасений заразиться коронавирусом, все постояльцы центра решили остаться в учреждении и не проводить праздник со своими близкими. Пожилые люди довольствуются получасовым общением с родственниками при соблюдении санитарных мер. С 27 декабря в Испании в домах престарелых стартует вакцинация от ковид-19.