"ПСЖ" расторгнет контракт с Тухелем

Руководство французского футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" досрочно расторгнет соглашение с главным тренером команды Томасом Тухелем.

По данным местных СМИ, возможной причиной подобного решения, помимо последних результатов, могло стать недавнее интервью Тухеля немецкому телеканалу Sport 1, которое вызвало недовольство руководства клуба. Главные претенденты на замену — Массимилиано Аллегри и Маурисио Почеттино.

В начале месяца стало известно, что "ПСЖ" не будет продлевать контракт с немецким специалистом, но ожидалось, что тренер будет работать до конца сезона.

Тухель возглавил клуб летом 2018 года. Под его руководством парижане дважды становились чемпионами Франции, обладателями кубка страны, дважды побеждали в матче за Суперкубок Франции, а в этом году клуб впервые в своей истории вышел в финал Лиги чемпионов, где уступил немецкой "Баварии".