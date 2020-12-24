Перспективы ратификации и выполнения соглашения по "брекситу"

Обычно после долгих и детальных переговоров каких-либо стран о новых торговых отношениях следует заключение сделки, которую затем должны утвердить парламенты. Это делает всю процедуру легитимной и демократичной. Евросоюз и Великобритания нарушили такой порядок.

«На такие соглашения требуется в среднем 3-4 года только переговоров, а затем проходит ещё пара лет до начала их реализации, - говорит лондонский профессор Джоэль Гроган. - В случае с «брекситом» переговоры шли в год переходного периода. На ратификацию даётся меньше месяца, а имплементация должна быть почти немедленной. Это создаёт огромные проблемы с точки зрения правовой определенности».

Любая сделка, подписанная главным переговорщиком ЕС Мишелем Барнье, потребует одобрения Совета ЕС при единодушной поддержке всех 27 лидеров. Её ещё нужно перевести на все языки ЕС. Как можно скорее к изучению документа приступит Европейский парламент, и он ещё может полностью его отклонить.

Глава крупнейшей фракции, Европейской народной партии, настаивает, что чрезмерной спешки нужно избежать:

«Ни ради Евросоюза, ни ради Великобритании мы не собираемся просто проштамповать результат, - сказал Манфред Вебер. - Мы проведём серьёзное обсуждение, дадим оценку соглашения по существу, а затем примем решение. На это нужно время, демократии нужно время. Я защищаю интересы Европейского парламента в этом отношении».

Но интересы Евросоюза и Великобритании могут вступить в противоречие. Оставаясь соседями, из союзников и партнёров они превращаются в глобальных конкурентов. Тогда могут вспыхнуть торговые споры, для урегулирования которых снова потребуются переговоры. В общем, о "брексите" мир будет слышать ещё долго.