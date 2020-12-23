Дувр: дальнобойщики теряют терпение

_"Туалетов нет! Все, что у нас есть - это одна несчастная заправочная станция, и они закрыли туалеты. Зачем закрывать эти чёртовы туалеты? Почему?!" _

Ситуация накалилась в британском портовом городе Дувре. Франция открыла свои границы для дальнобойщиков, но когда выяснилось, что потребуется несколько дней, чтобы пропустить всех уже скопившихся в очереди, у многих не выдержали нервы. Между водителями и сотрудниками полиции произошла потасовка.

Чтобы добраться на пароме до континента, водителям необходимо получить отрицательный результат на Covid. Британская армия была призвана помочь создать временные центры в грузовом парке Манстона, на территории недействующего аэродрома. Но из-за того, что предстоит протестировать более 4 тысяч дальнобойщиков, надежды на то, что они смогут вернуться домой на Рождество, тают. Водители воспринимают это по-разному:

- Некоторые плохо с этим справляются, другие, более опытные, смотрят на всё филисофски. Это не первое моё Рождество далеко от дома. К счастью - и к сожалению. К счастью, потому что у меня есть работа, а к сожалению - потому что я не со своей семьёй.

- Я в Британии в первый, и, скорее всего, в последний раз. Меня грузоперевозки в Британию больше не интересуют. У нас и так достаточно работы в других странах Европы: в Германии, Голландии, Бельгии, Франции.

В среду в парижский аэропорт Руасси прибыли первые пассажиры из Великобритании после снятия 48-часового запрета на поездки. Заработали и поезда "Евростар". Жители Шенгенской зоны, чьи тесты на коронавирус дали отрицительный результат, теперь могут вернуться домой. Но британские граждане имеют право въезжать во Францию лишь в исклчительных случаях.

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