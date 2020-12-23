Уходящий год принёс Европе неожиданности, беды и надежды

В начале 2020 года Всемирная организация здравоохранения - устами профессора Дидье Хуссена - подняла тревогу:

«Вспышка нового коронавируса – это чрезвычайная ситуация в сфере здраравоохранения, вызывающая международное беспокойство».

Как и большинство регионов планеты, Европейский Союз был застигнут врасплох. Он оценил риск для европейцев как низкий и посчитал, что это проблема для китайцев, ограниченная Китаем.

Янез Ленарчич, еврокомиссар по кризисному управлению:

«Приостановите или отложите все второстепенные поездки в Китай».

Но уже через несколько недель смертоносная инфекция обрушилась на Север Италии. Тысячи людей попадали в больницы каждый день, сотни умирали. Национальная система здравоохранения едва выдерживала нагрузку. Поддержку изображали и оказывали тот же Китай и Россия. Итальянцы резоннно вопрошали - где же европейская солидарность?

Урсула фон дер Ляйен, Председатель Еврокомиссии:

"Слишком многие не оказались рядом, когда Италия нуждалась в руке помощи в самом начале. И правильно, что за это вся Европа приносит свои сердечные извинения".

К началу весны Covid-19 уже буйствовал по всему Евросоюзу. Одна за другой страны закрывали границы друг с другом, мало координировали свои усилия и вводили собственные каратинные меры. Чуть было не началась эпоха новой раздробленности.

Матина Стевис-Гриднефф, брюссельский корреспондент The New York Times.

«В это кризисное время инстинкт и историческая память велели политикам стран ЕС вернуться в свои столицы, блюсти национальные интересы и напоминать другим о своём суверенитете».

Даррен МакКаффри, политический редактор Euronews,

«Но именно здесь, в июле, наступил самый важный момент года для Европейского Союза, когда после нескольких дней переговоров лидерам удалось заключить небывалую сделку. Впервые в истории Союза его члены вместе позаимствовали 750 миллиардов евро и создали Фонд восстановления после коронавируса".

Ребекка Кристи, брюссельский Институт Брейгеля:

"Они не хотели принимать групповые решения о том, как брать деньги в долг и как тратить их. Но пандемия потребовала группового ответа, и она его получила".

Вторую волну инфекции после летних отпусков и поездок предсказывали и ожидали. Она сильно ударила по Европе, на этот раз особенно по Центральной и Восточной. Европеец умирал каждые 17 секунд.

Маргаритис Схинас, вице-председатель Еврокомиссии:

«Если есть люди, которые всё ещё преуменьшают или игнорируют угрозу, отправьте их ко мне».

Но наконец появилась и надежда – были разработаны вакцины, которые помогут защитить от коронавируса всех нас. Чтобы каждый имел к ним доступ, Еврокомиссия закупает сотни миллионов доз.

Урсула фон дер Ляйен, председатель Еврокомиссии:

«Через несколько дней после заключения контракта с BioNTech и Pfizer я рада объявить о новом соглашении».

Этот год был непохож на все другие. Он испытал на прочность европейскую солидарность как никогда раньше. По мере приближения рождественских праздников, событий в Европе даже стало больше, они ускорились. Похоже, 2020-й был запрограммирован на то, чтобы приносить сюрпризы, огорчения и радости до самого своего конца.