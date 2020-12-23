Роспуск Кнессета и досрочные выборы

В Израиле состоятся четвертые за последние два года парламентские выборы. Накануне Кнессет был автоматически распущен из-за истечения сроков утверждения госбюджета страны, в соответствии с действующим законодательством досрочные выборы пройдут 23 марта. Биньямин Нетаньяху остается премьером до момента приведения к присяге нового кабмина, сформированного по итогам предстоящего голосования. Нынешнее правительство Израиля начало работу в мае , чему предшествовал политический кризис, продолжавшийся более 500 дней. Основные соперники —правящая партия "Ликуд" во главе с Нетаньяху и "Кахоль-Лаван" бывшего главы Генштаба Бени Ганца — создали коалицию с ротационным принципом председательством Ганц должен был стать премьером в ноябре будущего года.

Наблюдатели отмечают, что это партнерство с самого начала было омрачено взаимным недоверием. В частности, Ганца неоднократно держали в неведении относительно ключевых решений, включая нормализацию отношений с рядом арабских государств при посредничестве США. Нетаньяху утверждает, что партия Ганца ведет оппозиционную деятельность внутри правительства, а бывший глава Генштаба обвиняет действующего премьера в несоблюдении коалиционных обязательств.

При этом аналитики говорят, что Ганц потерял поддержку избирателей и его партия вряд ли сумеет продержаться до выборов и будет распущена до дня голосования.