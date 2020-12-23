Во Франции неизвестный застрелил трех жандармов

Три жандарма были убиты и еще один получил ранения в результате стрельбы во французском департаменте Пюи-де-Дом (регион Овернь-Рона-Альпы).

Правоохранители прибыли на вызов из-за поступившей ночью информации о случае домашнего насилия. Жандармы пытались спасти женщину, которая спряталась на крыше дома, когда 48-летний мужчина открыл по ним огонь.

После того, как нападавший убил одного полицейского и ранил другого, он попытался поджечь дом, а затем снова открыл огонь, застрелив еще двух жандармов.

Сама женщина сейчас находится в безопасности. О судьбе нападавшего пока ничего неизвестно.

Сейчас на месте работают Группа вмешательства Национальной жандармерии Франции и пожарные.