Пандемия прибавила дел Красному Кресту и волонтёрам

Бельгийка Надин Куртуа на пенсии. В возрасте 67 лет она поняла, что у неё всё ещё полно энергии, свободного времени и желания помогать другим людям. После вспышки Covid-19 она предложила свои услуги Красному Кресту, однако он перестал использовать добровольцев старше 60 лет.

И всё же пожилые волонтёры нашли себе добрые дела. Надин теперь забирает в супермаркетах Брюсселя непроданные, но ещё годные продукты, и разносит их нуждающимся. Коронавируса она не боится.

«Я думаю, что если мы будем осторожны, всё время носить маску и мыть руки, то всё в будет порядке, - говорит Надин. - В противном случае нам придётся сидеть дома, ничего не делать целыми днями и умереть раньше времени».

Однако не все так смелы и не все подходят в нынешней обстановке. В этом году Красный Крест Бельгии пытался мобилизовать две тысячи из числа своих обычных волонтёров. Их руководитель говорит, что кое-кто не откликнулся на этот призыв из страха заразиться, а многих решили не приглашать:

«Вначале возникла небольшая паника, когда было неизвестно, как бороться с пандемией, - говорит Барбара Бентейн. - Нам пришлось исключить многих волонтёров, особенно людей старше 65 лет. Но Красному Кресту стало не хватать рук по мере того, как становилось больше людей, по-разному страдающих от последствий вируса. Чтобы им помогать, пришлось усилить нашу группу. Но нам всё ещё нужно больше волонтёров ".

За время карантинных мер число бельгийцев, нуждающихся в продовольственной помощи, увеличилось - в основном за счёт временно безработных и недавно разведённых женщины. Помомо еды, Надин и Барбара раздают им улыбки и ободряющие слова.