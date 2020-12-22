Минобороны РФ и Служба внешней разведки попали под санкции США

США внесли в санкционный список более 40 российских компаний и ведомств, в том числе Минобороны, Службу внешней разведки и специальный летный отряд "Россия".

Под ограничения попали девять предприятий авиационной промышленности. В их числе: корпорация "МиГ", АО "Гражданские самолеты Сухого", компания "Сухой", "Туполев", корпорация "Иркут", Казанский вертолетный завод, Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Ю.А. Гагарина, Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Г. М. Бериева.

Санкции также были введены в отношении одного из старейших в России судостроительных предприятий "Адмиралтейские верфи". Оно было создано в 1704 году, сейчас занимается созданием патрульных кораблей, супертраулеров и подводных лодок.

Помимо российских, в список были включены 58 китайских компаний. В перечень попали структуры, которые, по мнению американских властей, сотрудничают с вооруженными силами КНР и РФ. Компании и ведомства, против которых были применены санкции, не смогут приобретать ряд товаров и технологий США (точный список будет опубликован позже).

"Департамент торговли признает важность партнерских отношений с американскими и глобальными компаниями для борьбы с попытками Китая и России использовать американские технологии в своих дестабилизирующих военных программах", - заявил глава ведомства Уилбур Росс. Американские власти опасаются, что эти технологии могут быть применены в военных целях на территории России, Китая и Венесуэлы.

МИД РФ расширил "черный список" в связи с делом Навального

Во вторник Министерство иностранных дел России заявило о расширении "черного списка" граждан ЕС, которым запрещен въезд в страну. Туда войдут причастные к нагнетанию антироссийской санкционной активности, информация об этом доведена до дипломатов, заявил МИД РФ.

"Считаем категорически неприемлемым принятие Европейским союзом с подачи его ведущих государств-членов незаконных ограничительных мер в отношении ряда наших соотечественников под предлогом их мнимой причастности к инциденту с российским гражданином Навальным", - говорится на сайте ведомства.

В МИДе заявили, что страны, инициировавшие санкции из-за дела Алексея Навального, так и не предоставили доказательств не только Москве, но и своим партнерам по ЕС.